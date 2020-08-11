التنمية المحلية: نتابع سير العملية الانتخابية عن كثب وتسهيلات للناخبين

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن القيادة السياسية قامت بتجيهزات كبرى لسير العملية الانتخابية واختيار المواطنين لأعضاء مجلس الشيوخ، حيث جرى الترتيب مع كافة الوزارات، وأجريت عددا من الاجتماعات المتعلقة بإتمام عملية الانتخابات.

وأضاف "شعراوي"، خلال حوار له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن غرفة الأزمات التابعة للوزارة تعمل على متابعة صحة سير العملية الانتخابية تسهيلا على المواطنين في دخول اللجان، موضحا أن الوزارة تساعد في تسهيل إجراءات ذوى الهمم للإدلاء بأصواتهم، وهناك تنسيق كامل بين كافة غرف الأزمات وإخطارات فورية يجري من خلالها معالجة أي مشكلة بسرعة فورية.

وأكد أنه في محافظة المنيا، جرى رصد تأخر في افتتاح لجنتين، وعلى الفور قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالدفع باثنين من القضاة لتسيير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن أعلى نسبة إقبال على مستوى الجمهورية في محافظة شمال سيناء وخاصة في الشيخ زويد وبئر العبد: "هناك فيه طوابير بره اللجنة وده شئ جميل جدا، والشباب من الساعة 9 الصبح موجودين".