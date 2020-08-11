تنسيقية الشباب: إقبال ملحوظ من ذوي الإعاقة على انتخابات الشيوخ

رصدت فرق المتابعين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إقبالًا ملحوظًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي انطلقت صباح اليوم داخل مصر.

وتنوعت مشاهد إقبال هؤلاء المواطنين، على اللجان الانتخابية، بين من دخل اللجنة على كرسي متحرك، أو مستخدمًا العكازين، حرصًا على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة التاسعة صباحا مجريات العملية الانتخابية لانتخاب مجلس الشيوخ المصرى، وتجرى تلك الانتخابات يومي 11و12 أغسطس 2020، ومن المقرر أن تعلن النتائج يوم 19 أغسطس الجاري.