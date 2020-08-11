نائب مطران البحيرة يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ"

أدلى القمص ثاوفيلوس، نائب الأنبا باخوميسوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.

وكان القمص ثاوفيلوس، نائب الأنبا باخوميوس، توجه إلى لجنة رقم 48، ومقرها مدرسة تحسين الصحة الخاصة، بمدينة دمنهور، لاختيار 7 مرشحين لدائرة البحيرة بمجلس الشيوخ.

وأكد أن وفود كنسية من البحيرة، توجهت إلى لجان الانتخاب للتصويت، مطالبا جميع الشعب المصري النزول للمشاركة الديمقراطية.

يذكر أن الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بنسبة 6.36% من إجمالي عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 711 وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية 923.