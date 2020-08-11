إقبال كبير على لجان الهرم بعد عودة الموظفين من أعمالهم

شهدت لجان الانتخابات الفرعية بالهرم وفيصل دائرة الجيزة إقبالاً كبيرًا من الناخبين، بعد عصر اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، وتبين أن الاقبال تزايد بعد عودة الموظفين من أعمالهم، وانتهاء مواعيد العمل الرسمية، فتوجهوا مباشرة الى اللجان للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة الفعالة في الانتخابات.

وحرص عدد من الأهالي والشباب المتطوعين على الوجود أمام لجان مدرسة الصفا والمروة بمنطقة الطوابق - فيصل، لحث سكان المنطقة على النزول والمشاركة في الانتخابات، واختيار من يرونهم أحق بالجلوس على مقاعد الغرفة التشريعية الثانية.

وعبر عدد من الأهالي من سكان المنطقة المجاورة للجنة الصفا والمروة عن فرحتهم بإجراء هذا الاستحقاق الدستوري، عن طريق توزيع العصائر وأكواب الشاي على الحضور والناخبين وسكان المنطقة، في صورة تؤكد أن الانتخابات أجريت وكأنها حفل عرس.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.