"زينب" تصطحب زوجها الكفيف لانتخابات الشيوخ: "لازم نقف جنب بلدنا"

لم تمنع الإعاقة البصرية التي أصيب بها شعبان حسين، قبل 8 أعوام، من نزوله للمشاركة الانتخابية، والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

استند الرجل الخمسيني على زوجته الأربعينية، بصحبة حفيدهما الأصغر، وتوجها من مساكن المقاولون العرب، حيث مقر المعيشة، إلى مجمع مدارس الملك فهد بمدينة نصر، للإدلاء بصوتيهما.

"طبعا لازم نشارك.. أمال هنقعد يعني".. كلمات بسيطة عبرت بها زينب محمد، الزوجة الأربعينية، عن حرصها في المشاركة: "عشان بلدنا.. وإحنا لازم ننزل ونشارك رغم أن جوزي تعبان ومش بيشوف.. بس دي عادتنا دايما".

ورغم صغر سن حفيدها، الذي لم يتجاوز الخمسة أعوام، لكن "زينب" حرصت أيضا على اصطحابه: "دا قاعد معانا وأنا اللي مربياه.. فحبيت أنه يجي معانا".

ربما لم تمتلك "زينب" معرفة كافية عن مجلس الشيوخ، لكنها ترى أن المشاركة السياسية في الانتخابات واجب واطني: "بيعملوا الصالح.. وزي ما بلدنا بتقف جنبنا لازم نقف معها".

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها فى التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم وغدا .

ينتخب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ هناك (27) دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية ، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وأكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ"الوطن"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، حرصت على توضيح كل الإجراءات الخاصة بعملية تصويت المصريين فى الداخل والخارج، عبر موقعها الإلكتروني.