النائب العام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة نصر: واجب وطني

أدلى اليوم المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بصوته الانتخابي في مدرسة "رفاعة الطهطاوي" بحي أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.

وأعرب النائب العام، عن إيمانه بضرورة أداء الواجب الوطني نحو هذا الاستحقاق الانتخابي، وهي إحدى الواجبات الدستورية التي يجب على كل مواطن أن يؤديها ضمانًا لحياة دستورية قانونية ديمقراطية سليمة للمجتمع المصري.

وتمنى النائب العام، لأعضاء النيابة العامة المشاركين في الإشراف على اللجان الانتخابية التوفيق، داعيًا إياهم إلى الالتزام بأداء واجبهم الوطني حتى تتمّ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، والتيسير على المواطنين بما يليق بمكانة مصر.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.