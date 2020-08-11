أم شهيد بأبوحمص: ابني ضحى بروحه.. وأنا أحافظ على حقي الدستوري

حرصت والدة أحد الشهداء، بمركز أبوحمص بالبحيرة، على الحضور للجنة الانتخابات للإدلاء بصوتها، وسط حضور ملحوظ من الناخبين.

ودعت أم الشهيد مصطفى عبدالنبي، جميع المواطنين للمشاركة فى عملية التصويت بالانتخابات، مؤكدة أن ابنها قدم روحه فداءً لمصر، وهى تسعى لتفعيل دورها الدستوري حفاظًا على مكتسباتها.

وكانت أم الشهيد مجند مصطفى عبدالنبى محمد حامد، ابن مركز أبوحمص، الذى استشهد فى إحدى العمليات الإرهابية بسيناء، قد أدلت بصوتها بلجنة مدرسة الغابة الابتدائية المشتركة، وحملت لافتة مكتوب عليها اسم الشهيد إضافة إلى صورته، وقالت: "حرصت على المشاركة فى التصويت، دعمًا لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن، ووجب علينا إكمال هذه الخطوة، حفاظًا على الحقوق الدستورية والتشريعية".

يذكر أن الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 ملايين و949 ألفًا و970 ناخبًا بنسبة 6.36% من إجمالي عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 711 مركزًا، وعدد اللجان العامة 18، و923 لجنة فرعية.