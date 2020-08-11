فلوكس يتجاهل أزمته مع هاني شاكر: "لا تقف مكتوف الأيدي وتطالب بالحرية"

تجاهل الفنان أحمد فلوكس، أزمته الأخيرة مع الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ووجه رسالة إلي جمهوره على صفحته الرسمية بموقع "انستجرام".

ونشر "فلوكس" صورة جديدة له، وعلق عليها قائلًا: "اعتني بعقلك وطور أفكارك.. لا تقف مكتوف الأيدي وتطالب بالحرية.. تحرر أولًا من أفكار مجتمعك.. اكتسب أفكار جديدة من الكتب، عندها ستكون حر".

جاء ذلك بعد أزمة فلوكس الأخيرة، التي هاجم فيها الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب نعي "شاكر" لليوتيوبر الراحل مصطفى الحفناوي، إلا أن الأخير رفض الإعتذار حيث اعتبر ما قام به "فلوكس" في حقه "خطأ لا يغتفر"، خاصة أن وفاة الشاب ذكره بوفاة ابنته دينا التي توفيت في عز شبابها.

وفى نفس السياق، قال مصدر: إن الفنان أشرف زكي تدخل فى الأمر وهاجم فلوكس على ما فعله وأمره بتقديم اعتذار للفنان هاني شاكر على صفحته؛ كما أن زكي اعتذر لشاكر عما بدر من فلوكس.

يذكر أن الفنان أحمد فلوكس، نشر فيديو قدم فيه اعتذار للفنان هاني شاكر، عما حدث وشدد من خلال كلامه بأنه رجل محترم، وأن شاكر على علاقة وطيدة بوالده.