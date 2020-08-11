الإسكان تحدد مواعيد استقبال مكالمات مركز العملاء

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عودة العمل بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق بمواعيد جديدة.

تقدم "الوطن" موعد استقبال مكالمات مركز خدمة العملاء للإسكان الاجتماعي، ضمن خدماتها التي تقدمها على مدار اليوم:

موعد خدمة العملاء بصندوق الاسكان الاجتماعي

تصبح مواعيد استقبال مكالمات مركز خدمة العملاء الجديدة للإسكان الاجتماعي، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساء، طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك بدلاً من المواعيد السابقة، التي كانت من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً.

ويجري الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي.

ويستمر صندوق الإسكان الاجتماعي، في تقديم الخدمات الإلكترونية المتاحة، من خلال البوابة الإلكترونية، ويمكن الدخول لمركز خدمة العملاء من هنـــــــا.