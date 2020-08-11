غدًا.. اجتماع للدورة الـ94 لمؤتمر المقاطعة العربية لإسرائيل

تعقد غدًا الدورة الـ94 لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تنفيذًا لقرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية، بما فيها قمة تونس التي عقدت في مارس 2019.

وأكدت قمة 2019 أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام.

يعقد الاجتماع برئاسة الدكتور سعيد أبوعلي، الأمين العام المساعد بالجامعة العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة والمشرف على المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل، بمشاركة وفود الدول العربية وممثل عن منظمة التعاون الإسلامي.

وأفاد بيان، وزعته الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، بأن جدول أعمال المؤتمر يتضمن العديد من الموضوعات المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة من خلال تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة وإنذار أو رفع شركات أخرى من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة، والتركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينهما، نظرًا لأهمية دور المقاطعة.

ويناقش الاجتماع بندًا حول المقاطعة الدولية لإسرائيل الذي يرصد حركات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، والتي اتسع نطاقها تصديًا لإعلان حكومة الاحتلال البدء في ضم غور الأردن وأجزاء واسعة من الضفة الغربية.