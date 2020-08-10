الجامعة العربية تنظم ملتقى قادة الإعلام بالكويت

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع الإعلام والاتصال - إدارة الإعلام"، الدورة السابعة من ملتقى قادة الإعلام العربي، بالتعاون مع الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت، اعتبارا من اليوم وحتى 13 أغسطس الحالي، تحت عنوان :"تحولات الإعلام في أوقات الأزمات"، برعاية ومشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفير قيس العزاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، وعدد من وزراء الإعلام العرب، وأكاديميين وإعلاميين وكتاب وصحفيين من مختلف الدول العربية.

وقال السفير قيس العزاوي، إن تنظيم هذا الملتقى يأتي في ظروف تعاني فيها البشرية جمعاء من تداعيات جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وما يتطلبه ذلك من قيام الإعلام العربي بالدور المنوط به في مواكبة جهود الدول العربية في مواجهة هذه الجائحة بكل مهنية ومصداقية، والتصدي للأخبار الكاذبة والشائعات التي من شأنها المساس بالصحة العامة واستقرار المجتمعات، خاصة مع انتشار التكنولوجيا المتطورة ومنافسة وسائل الإعلام الجديد عبر وسائطه المتنوعة.

ويناقش الملتقى عددا من القضايا والتحديات التي يواجهها الإعلام العربي، من خلال 4 جلسات، تتضمن الجلسة الأولى "واقع ومستقبل الإعلام في ظل المتغيرات"، والجلسة الثانية "أزمات الإعلام العربي"، والجلسة الثالثة حول "تحولات صناعة الإعلام بين الفكر والتطبيق"، أما الجلسة الرابعة فستكون تحت عنوان "الإعلام العربي.. حرية الممارسة ومسؤولية المهنة".