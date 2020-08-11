"السوشيال ميديا" تهزم "الفراشة" فى انتخابات الشيوخ

قال تجار الفراشة والدعاية والإعلان بالغرف التجارية إن التداعيات السلبية لجائجة كورونا أثَّرت سلباً على الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ بشكلها التقليدي، لتصبح وسائل التواصل الاجتماعي أبرز سبل التعريف بالبرامج الانتخابية.

وقال محمد فوزي، رئيس شعبة الفراشة بغرفة القاهرة، إن المهنة تأثرت بنسبة 100% جراء إلغاء التجمعات، ما أدى إلى إغلاق 50% من المحال لعدم قدرتها على مواجهة الأعباء، لافتاً إلى أنهم ينتظرون قراراً لمجلس الوزراء بالتخفيف من آثار القرارات الخاصة بالتجمعات تجنباً لمزيد من الخسائر التى أدت إلى توقف محال الفراشة فى جميع المحافظات.

ورصد رئيس الشعبة عدداً من القرارات التي أثرت في المهنة، منها قرار «الأوقاف» إلغاء إقامة موائد الرحمن، حيث تسبب فى إلغاء جميع التعاقدات مع محال الفراشة، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، كما تفاقمت حدة المشكلة بإلغاء شوادر «أهلاً رمضان»، والخيام الرمضانية، وتأثرت محلات الفراشة أيضاً بإلغاء الأفراح والمآتم بشكل كبير.

من جهته، قال أحمد التونى، أحد تجار الدعاية والإعلان بالجيزة، إن هناك انتعاشة محدودة بالمقارنة بانتخابات مجلس النواب، لافتاً إلى أن الدعاية الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي الفائز الأكبر من السباق، حيث تضاعفت خلال انتخابات مجلس الشيوخ الحالية، مشيراً إلى أن السبب يرجع إلى جائحة كورونا، التي أثرت سلباً في سوق الدعاية الانتخابية.

ولفت إلى أن أي انتخابات سابقة كانت تعتمد في المقام الأول على زيارات ميدانية ومؤتمرات جماهيرية فى الدوائر التى يخوض فيها المرشحون الانتخابات، وهو ما لم يعد متاحاً الآن، بسبب وباء فيروس كورونا، لذلك لجأ المرشحون إلى «السوشيال ميديا» والفيديوهات، وقد لاقت تلك الطريقة نجاحاً كبيراً وقبولاً لدى الناخبين.