وزير التموين: مجلس الشيوخ سيساعد في تغيير المجتمع

أشاد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بسير العملية الانتخابية الخاصة بعضوية مجلس الشيوخ، والإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال مصيلحي، لـ"الوطن"، إن مجلس الشيوخ سيكون بمثابة العقل المفكر الذي سيساهم في التغيير الفعلي في المجتمع، مضيفا أنه سيساعد في رفع كفاءة السلطة التنفيذية ومجلس النواب، إلى جانب دوره في تقديم مقترحات لمشاريع واتفاقيات.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الحكومة ليس لها سلطة أو تدخل في تلك الانتخابات، حيث يقتصر دورها على تنظيم سير العملية الديمقراطية، ليقع على عاتق منظمات المجتمع المدني والأحزاب دور هام في ذلك التوقيت، والتواجد بين صفوف الشعب.

ودعا الوزير المواطنين للإدلاء بأصواتهم واختيار الأنسب من بين المرشحين لمقاعد المجلس، لتكتمل المنظومة السياسية، ما يساهم في استقرار الوطن.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.