وزيرة الصحة: تواجد 7 آلاف فرد من الطاقم الطبي في لجان الانتخابات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الغرفة المركزية في الوزارة ترصد ما يحدث في كافة اللجان بمختلف أنحاء الجمهورية، فالغرفة متصلة بهم وبمديرين المديريات والغرف المركزية في كل محافظة، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف، لمعرفة الحالات التي جرى نقلها بالإسعاف ونوعية الحالات التي تُصاب وتستدعي النقل للمستشفى، كما يجري التنسيق مع المستشفيات.

وأضافت "هالة"، خلال حوارها على شاشة "TeN"، أن الوزارة تقدم أكثر من خدمة في اللجان الانتخابية بالتنسيق مع المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ العمل على الكشوف الطبية على المرشحين، حيث أجريت الكشوفات لـ 1415 مرشحًا بما في ذلك الأشعة والتحاليل، وجرى تسليم تلك النتائج للمحاكم في 27 محافظة، قبل بدء الانتخابات.

وأكدت وزيرة الصحة مراجعتها للإجراءات الاحترازية والتأمين الطبي للمقرات، وهناك 7000 من الطاقم الطبي من وزارة الصحة متواجدين في اللجان، سواء لقياس درجات الحرارة للناخبين أو توفير ماسكات وكحول، ومتابعة الحالات الطبية المفاجئة مثل انخفاض معدلات السكر، أول نقل الحالات بالإسعاف، وكذلك متابعة تلك الحالات داخل المستشفيات.