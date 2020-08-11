باباجان: أردوغان حوّل تركيا إلى دولة تتسول من مواطنيها

انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي "ديفا"، علي باباجان، تعامل النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، خصوصًا مع انهيار الليرة التركية أمام الدولار والعملات الأجنبية.

وقال باباجان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اتفق مع السيد الرئيس بشأن حديثه عن قدرة الحكومة التركية على إقراض صندوق النقد الدولي عند استلامه مقاليد الحكم في البلاد، ولكن الحكومة أصبحت اليوم تطلب من المواطنين تبرعات وتعطيهم رقم حسابها المصرفي لضخ المزيد منها".

وأضاف باباجان، أن "الاقتصاد مشكلتنا جميعًا. نحن لانعطي دروسًا لأحد. بل نسعى لتقديم الحلول لإعادة استقرار بلادنا".

وفي سياق آخر، أعلن المرشح الرئاسي التركي السابق، محرم إينجه، أنه بصدد عقد مؤتمر صحفي الخميس المقبل، للرد على جميع الادعاءات التي انتشرت مؤخرًا حول إنشائه لحزب جديد بعد انفصاله عن حزب الشعب الجمهوري.

وقال موقع "خلق تي في"، إن إينجه أكد أن توجه إلى العاصمة أنقرة استعدادًا لتنظيم مؤتمر صحفي بخصوص انفصاله عن حزب الشعب وتأسيس حزب جديد، وقال عبر "تويتر"، "أنا ذاهب إلى أنقرة. سأدلي ببيان صباح الخميس المقبل.. فانتظروني".

كانت الساحة التركية قد شهدت، خلال الفترة الماضية، العديد من المزاعم والادعاءات حول حقيقة انفصال إينجه عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، وتردد أنه يستعد لتأسيس حزب جديد.