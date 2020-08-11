وزيرة الصحة: رصدنا إصابات معتادة بين الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفاصيل الحالة الصحية لمن تعرضوا لإصابات خلال العملية الانتخابية، ونزولهم للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ التي تتم حاليًا، موضحة أن الأطقم الطبية التابعة للوزارة متواجدة في كل المحافظات، فالانتخابات عادة ما تشهد تجمع أعداد كبيرة من المواطنين، وبالتالي يحدث هناك إصابات.

وأضافت "زايد"، خلال حوار خاص على شاشة "TeN"، أن هناك إصابات معتادة في مثل هذه الفعاليات، خاصة كبار السن، بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالية، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامات وشرب السوائل، وأن يصطحبوا معهم زجاجات مياه، واستخدام القلم الخاص به أثناء التصويت.

كما شددت وزيرة الصحة والسكان على ضرورة التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم، كما نصحت كبار السن بتجنب درجات الحرارة المرتفعة "روحوا بدري أو بعد ما الحرارة ما تهدى، لأن درجات الحرارة مش شيء كويس أنهم يتعرضوا لها".