انتشال جثمان شاب غرق في ترعة بالدقهلية

لقي شاب مصرعه في الدقهلية غرقًا، اليوم، في ترعة "الشيخ حمام" التابعة لمركز المنزلة، وتمكن الأهالي من انتشال الجثة.

وتلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنزلة، ببلاغ الأهالي بغرق شاب في ترعة "الشيخ حمام" أمام قرية البصراط، دائرة المركزة.

وانتقلت مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وتبين أن شباب القرية هرعوا لانتشال الجثة، وتمكنوا بعد فترة من العثور عليه.

وتبين غرق الشاب" عماد ع. إ" من قرية البصراط، ونُقلت الجثة إلى مستشفى المنزلة العام، تحت تصرف النيابة العامة.