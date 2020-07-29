انتشال جثمان غريق شاطئ بلطيم بعد 14 ساعة من البحث

تمكنت الأجهزة المعنية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من انتشال جثمان "محمد. س" 28 عاما، الذي غرق أثناء الاستحمام في مياه البحر المتوسط، أمام قرية البنائين التابعة لمركز بلطيم، وذلك بعد 14 ساعة من البحث.

وقال العميد محمد فوزي، رئيس مدينة البرلس، في بيان له، إن الجثمان طفى على سطح المياه على بعد 400 متر من الشاطئ، مضيفا: "والدة الفقيد ناجيت الله بأن يخرج جثمان ابنها وبعدها وجدنا الجثمان طافيا على سطح المياه".

وكان شاب لقي مصرعه غرقا في مياه البحر المتوسط، أمام قرية البنائين التابعة لمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ، مساء أمس الثلاثاء، وجرى تحرير محضر وجار البحث عن الجثة.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بغرق شاب بمياه البحر المتوسط أمام قرية البنائين، وعلى الفور جرى إبلاغ الأجهزة المعنية للدفع بفرق للبحث عن جثمانه.

وبسؤال الأهالي تبين أن الغريق هو "محمد. س" 28 عاما، وأنه غرق أثناء الاستحمام، حيث كان برفقة شخصين، وتمكن الأهالي من إنقاذهما، ولم يستطيعوا إنقاذ الثالث.

وكثفت الأجهزة الأمنية والمعنية البحث عن جثمان الفقيد بالتنسيق مع أهالي المنطقة والصيادين باستخدام قوارب الصيد، حتى جرى العثور عليه.