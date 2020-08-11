 ضبط سيارة نقل محملة بسجائر مجهولة المصدر بالخصوص

تمكنت إدارة أمن مجلس مدينة الخصوص، اليوم، من ضبط سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من علب السجائر مختلفة الأنواع، مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات، ولا تتضمن علامة مائية عليها.

كان اللواء نادر سعيد، رئيس مدينة الخصوص، قد تلقى إخطارًا من مدير إدارة الأمن بمجلس مدينة الخصوص، بتمكن أفراد أمن الوحده من ضبط سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من السجائر مختلفة "الماركات"، وبدون علامة مائية، ومهربة جمركيًا، ومجهولة المصدر، وذلك أثناء تواجدها أمام مبنى مجلس مدينة الخصوص.

وعلى الفور تم ضبط السيارة، وتم إبلاغ مباحث التموين وقسم شرطة الخصوص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.