ضبط شخص بحوزته 570 علبة سجائر مهربة جمركياً ومجهولة المصدر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام الشرطة .. فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور بدائرة قسم شرطة الأزبكية لتفقد الحالة الأمنية من ضبط (بائع سجائر، مقيم بمحافظة الدقهلية)، وعثر بحوزته (عدد 57 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع" بإجمالى عدد 570 علبة سجائر مهربة و"مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها- مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .