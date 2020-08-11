الصحة اللبنانية: 7 وفيات و309 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت أكبر حصيلة وفيات وإصابات بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الصحة اللبنانية بأنها وثقت 7 وفيات و309 إصابات بـ"كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات بلغ 7121 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 87 حالة وفاة، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأشارت إلى أنه جرى تسجيل 303 حالات إصابة بين المقيمين خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، و6 حالات بين الوافدين.

وأوضحت الوزارة أنها أجرت 5982 فحصًا مخبريًا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1518 فحصًا في ​المطار.