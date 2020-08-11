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طارق فهمي: للمرأة دور كبير في العمليات الانتخابية والحياة السياسية

كتب:

محمد متولي
11:01 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المرأة هي من توجه أبناءها وزوجها للنزول والمشاركة في العمليات الانتخابية المختلقة، حيث إن هناك جزءًا كبيرًا من أنماط التصويت تميل إلى شريحة المرأة.

وأضاف "فهمي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الريف دائما ما يصوت بكتل حشد أكبر من باقي المدن في الانتخابات التي تطلقها الدولة، موضحًا أن الدولة نجحت بمهارة في تنظيم وإتمام عملية انتخابات مجلس الشيوخ، حيث إن هناك عددا كبيرا من دول العالم قامت بتأجيل الانتخابات خوفا من فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه بات من الضروري على الأحزاب المصرية الاندماج أو العمل سويًا لإنتاج كيانات جديدة تثري العملية الانتخابية ولتحريك المياه الراكدة في ملف الأحزاب في مصر.

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