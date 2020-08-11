"شبانة" يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، ورئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضى، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة اللواء محمد هانى مصطفى بالخليفة المأمون بمصر الجديدة.

وأشاد الأمين العام لنقابة الصحفيين بالأجواء الانتخابية، ورغبة المواطنين فى التصويت للغرفة التشريعية الثانية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حرص الدولة على إرساء قواعد الاستقرار والديمقراطية والنهوض بالحياة السياسية، ممثلة في وجود غرفة برلمانية ثانية إلى جانب مجلس النواب، والذى من شأنه إثراء الحياة النيابية.

وقال "شبانة" إنه تم تشكيل لجنة بنقابة الصحفيين تضم عددًا من أعضاء مجلس النقابة تكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة التغطية الصحفية للعملية الانتخابية وإجراءات التصويت، موضحًا أن اللجنة لم ترصد أية مخالفة حتى الآن، والأمور تسير بشكل طيب للغاية.

وأكد أن النقابة تتابع الزملاء الصحفيين الذين يقومون بالتغطية، وأنها تأكدت من أن الأمور تسير بشكل طيب للغاية.