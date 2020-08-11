غلق وتشميع قاعات أفراح لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالدقهلية

نفذت رئاسة مركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية قرارًا بغلق إداري لقاعات أفراح لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع إقامة الحفلات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وخرجت حملة بتعليمات من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنزلة، وبقيادة المحاسب عبد اللطيف الغزاوي نائب رئيس المركز، وعبد العزيز بحبح مسؤول الرخص بالإدارة الهندسية.

وتمكنت الحملة من غلق و تشميع قاعه قرية النخيل، لمخالفة قرار رئيس الوزراء ومحافظ الدقهلية بغلق قاعات الأفراح.