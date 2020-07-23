الوزراء: سيتم فتح قاعات الأفراح والعزاء فور تحسن الوضع الوبائي

أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الظروف التي نعيشها الآن والتي تسببت في توقف بعض الأنشطة لم نخلقها ولكنها ظروف فرضت علينا بسبب جائحة كورونا.

وقال "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن الوضع منذ 3 شهور كان صعبًا من ناحية الوضع الوبائي أو من ناحية عدد الأنشطة المتوقفة، مضيفًا أنه لم يعد متوقفًا إلا قاعات الأفراح وقاعات تلقي العزاء لافتًا أنه سيتم النظر في أمرهم فور إتاحة الفرصة لذلك، مشددًا على أن الوضع الحالي لا يسمح بأي تغيير في قاعات الأفراح وقاعات تلقي العزاء.

وتابع: "تطبيق الإجراءات الاحترازية في فرح ده شئ غير متصور عقلًا وأنك تطلب يكون فيه تباعد في الفرح هيبقى صعب جدا أنك تطبق ده أو تطلب منهم الالتزام"، مشيرًا أن وضعهم سيظل كما هو لحين تحسن الوضع الوبائي في مصر، وأن نشعر أننا قادرون على اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وأشار "سعد" إلى أن أصعب شئ في أزمة كورونا هو اتخاذ قرار يؤدي لانتكاسة في الوضع الوبائي وتضطر للتراجع واتخاذ خطوات أكثر قسوة وتقيدًا من الإجراءات التي اتخذتها حال حدوث أي انتكاسة في الوضع الوبائي.