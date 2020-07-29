بسمة وهبة: القيادة السياسية تفكر خارج الصندوق.. وإنجازاتها في زمن قياسي

أكدت الإعلامية بسمة وهبة أن مصر تشهد طفرة اقتصادية ومشروعات قومية عملاقة تساهم بشكل كبير في نهضتها ونموها، مشيدة بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج بالروبيكى.

وقالت بسمة وهبة خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن مدينة الروبيكى حاجة تشرف والقيادة السياسية تفكر خارج الصندوق واستطاعت استعادة الصناعة القومية، مضيفة: "هذه المشروعات جزء صغير من حجم إنجازات كبير".

وأوضحت أن مصر تتحرك في كل الاتجاهات وتحمي وتبنى شرقًا وغربًا في زمن قياسى، كما تشيد العديد من المصانع، وتعيد صناعات كانت قد قاربت على الانتهاء بفعل الإهمال.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكى، وذلك في الجزء الخاص بالنسيج، والذى يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، وحيث يضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى فى مرحلته الأولى 6 مصانع، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.