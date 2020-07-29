بسمة وهبة توجه رسالتها عن الأضاحي: أحسنوا الذبح وبلاش فيديوهات بشعة

وجَّهت الإعلامية بسمة وهبة، نصائحها للمواطنين، حول طريقة الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، مستنكرة مزاعم البعض بحرمانية الأضاحي.

وقالت وهبة خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "كل سنة نفس الأزمة والمعارك.. يطلع حد من الشخصيات العامة والمحسوبة على المجال الثقافي ويطعن في واحدة من الشعائر الدينية للمسلمين وحرمانية ذبح الأضاحى؟.. وسيادته أو سيادتها يعلم أن ذلك من شعائر المسلمين، ولكن يفرقعون القنابل، ليخرج المشايخ ويهاجمونهم، وتحدث الفتنة والكراهية".

وتابعت: "أفهم إنك كمثقف إنك تطلع تقول وتطالب زى ما تحب إن الناس تحترم جيران ولا تعذب الحيوانات وقت الذبح، وإنه بلاش المشاهد الوحشية والعادات السيئة وقت الذبح وأن يكون الذبح في المجازر الرسمية.. أتفهم ذلك، وأن يكون في إطار التعاليم الدينية واحترام نظافة الشوارع، ولكن فرق كبير من هذا الطرح، وبين الزعم بحرمانية الذبح.. انت كمثقف يجب أن تحترم احترام المسلمين لتعاليم وشعائر دينهم.. اختاروا معاركم وألوياتكم".

وفى رسالتها للأهالى، قالت: "كونوا صورة حسنة للمسلمين والتزموا بالتعليم الشرعية للذبح.. أحسنوا الذبح، إحنا بنعامل أرواح، وبلاش منظرة وفيديوهات شكلها بشع، أنتم تذبحون لله، وربنا لن يقبل إلا الطيب".