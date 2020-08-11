محافظ الإسكندرية: لا وجود لأحداث غير طبيعية في انتخابات "الشيوخ"

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، غلق لجان انتخابات مجلس الشيوخ في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد انتهاء مواعيد التصويت الرسمية فى اليوم الأول.

وأشار "الشريف" إلى نقل الصناديق للغرف المؤمنة وإغلاق مقار اللجان الفرعية وتشميعها بالشمع الأحمر، وذلك بإشراف القضاة واستلام قوات التأمين المقار الانتخابية ، على أن يتم فتحها مرة أخرى غدًا فى اليوم الثانى لعملية الانتخاب.

وتابع محافظ الإسكندرية التقارير النهائية لليوم الأول للعملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لافتًا إلى أن الغرفة المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم لمتابعة سير الانتخابات، لم ترصد أي أحداث غير طبيعية مؤثرة، وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.