محكمة استئناف الإسكندرية: إجراءات احترازية قوية بكل لجان الانتخابات

قال المستشار عادل الغرباوي، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، كانت ضمانًا لمرور العملية الانتخابية بشكل سلس وسهل، للحيلولة دون إصابة الناخبين بفيروس كورونا.

وأضاف "الغرباوي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن التوافد على اللجان شبه متوسط، بسبب وجود امتحانات في الجامعة، وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في تلك الأيام، بخلاف اتساع الدوائر الانتخابية، موضحا أن المواطنين يقوموا بانتخاب ما يريدونه بحرية وأمان، وهو واجب وطني على كل المواطنين.

وأكد أنه في تمام الساعة 9 مساءً في حال عدم وجود ناخبين بالمقرات الانتخابية، سيتم إغلاق الصناديق بأقفال مرقمة، ويتم تسجيلها بمحضر الإجراءات، ويتم وضع الصناديق بغرفة مؤمنة بباب حديد، وأقفال خاصة بالقضاة لحين إعادة فتحها اليوم في التالي.