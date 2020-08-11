محافظ الإسكندرية يطمئن على سير العملية الانتخابية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتظام سير العملية الانتخابية وتسهيلات استقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك في جولة مرورية موسعة أجراها على اللجان الاإنتخابية بالجمرك.

واطمأن المحافظ من القضاة والمشرفين على سير العملية الانتخابية، مستفسرا منهم عن أية احتياجات لهم لتوفيرها في الحال، حيث أوضح جميعهم توافر كل التسهيلات ويسر العملية الانتخابية.

واستفسر الشريف من المواطنين عن مدى التسهيل عليهم من قبل العاملين داخل اللجنة للإدلاء بأصواتهم، موضحا أنه جرى توفير كافة التجهيزات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية وتسهيلها على المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وطالبهم باتباع كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وقدم محافظ الإسكندرية، الشكر لجميع القائمين على العملية الانتخابية لجهودهم المبذولة في تنظيم العملية الانتخابية واللجان، بالاضافة إلى تسهيل الإجراءات أمام الناخبين خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى صعيد متصل أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات التابعة لها أثناء أنتخابات مجلس الشيوخ التي تجرى اليوم الثلاثاء والأربعاء 11، 12 أغسطس 2020.

وقال الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة باللإسكندرية – إنه جرى زيادة أعداد الأطقم الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات مع توفير كميات مضاعفة من الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم، بالإضافة إلى الدفع بـ72 سيارة إسعاف بلجان الإسكندرية الانتخابية.