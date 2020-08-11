محافظ الإسكندرية: المشاركة في الانتخابات حق دستوري

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك تجهيز للعملية الانتخابية "انتخابات مجلس الشيوخ"، منذ عدة أيام، وعقدت عدة اجتماعات مع الجهات التنفيذية كلها على مستوى المحافظة؛ للمشاركة في العملية الانتخابية، وتأمين اللجان ومتابعة العملية الانتخابية.

وأضاف الشريف، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أنه جرى توفير بوابات للتعقيم والتطهير أمام اللجان، إضافة إلى تعقيم اللجان.

وأوضح أن هناك سيارات إسعاف إضافة إلى تجهيز 20 مستشفى؛ لاستقبال أي حالات طارئة.

ووجه المحافظ رسالة لمواطني الإسكندرية بضرورة النزول لانتخابات مجلس الشيوخ؛ لأن هذا حق دستوري.