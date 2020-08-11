جيش الاحتلال يرسل تعزيزات بقوات مقاتلة إلى الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تعزيز قواته بعناصر قتالية إضافية في الضفة الغربية المحتلة، وبالتحديد في مناطق التماس والسياج الأمني.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: "وفقا لتقييم الوضع المستمر في الجيش الإسرائيلي، تقرر إرسال تعزيزات محدودة بقوات مقاتلة إلى الضفة الغربية لتعزيز الأعمال الدفاعية في منطقة التماس والسياج الأمني" وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأشار إلى أن ذلك تم بعد مشاورات أمنية جرت هذا اليوم بين كبار الضباط الإسرائيليين.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي نصب منظومة كاميرات وأجهزة متطورة في جنوب الضفة الغربية المحتلة، ترصد تحركات الفلسطينيين بحجة إحباط عمليات طعن وإطلاق نار محتملة.

ونقلت صحيفة "ماكور ريشون" الإسرائيلية عن ضابط إسرائيلي قوله، إنه تم إدخال تحسينات على المنظومة قبل نصبها في جنوب الضفة، وملاءمتها لهذه المنطقة، وأجريت تجارب عليها، تناولت سيناريوهات متنوعة، بدءا من عمليات طعن وحتى عمليات إطلاق نار من داخل بيوت.

ويطلق الجيش الإسرائيلي على المنظومة اسم "حدود ذكية وفتاكة"، ويتم نشرها في جنوب الضفة الغربية ضمن خطة "تنوفا" الأمنية لرئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي.

وقد تم نصب مثل هذه المنظومة بشمال الضفة الغربية في العام الماضي.