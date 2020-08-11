بسمة وهبة تتحدث عن "الشيوخ": "اللي في إسطنبول مش عاوزين الخير لينا"

وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالتها للمواطنين بضرورة المشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ غدًا، قائلة: "بكرة يوم مهم واللي منزلش لازم ينزل لأن الصوت بيفرق، وخليكم فاكرين، إن القاعدين في إسطنبول ويهاجمون المصريين مش عاوزين الخير لينا".

وأضاف "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON"، أن الإخوان يزعمون زورًا كعاتهم أن المجلس لا يُعني مصر في شيء، ولن يقدم أي إضافة، "بيقولوا مالوش لازمة وإن الانتخابات فنكوش، لكن سمعنا الكلام ده كتير منهم مع كل نجاح، ومع كل مشروع قومي، خليك واثق في بلدك وقد المسئولية".

انتهى قبل قليل، اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، وجرى إغلاق وتشميع اللجان، على أن تستأنف أعمالها غدًا، استكمالاً للاستحقاق الدستوري، بإنشاء الغرفة الثانية من البرلمان.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.