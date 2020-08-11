عمرو دياب يطلق أغنيته الجديدة "في أماكن السهر" بعد أيام

انتهى عمرو دياب من تسجيل أغنيته الصيفية الجديدة "في أماكن السهر"، التي من المقرر أن تكون ثالث أغنياته الصيفية لهذا العام، بعد أن طرح خلال الأيام الماضية، أغنيتي يا بلدنا يا حلوة، وملك غيران.

أغنية في أماكن السهر، من كلمات الشاعر تامر حسين.

كان دياب، طرح منذ أيام أغنية يا بلدنا يا حلوة، وهي أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

وكان عمرو دياب، انتهى من تصوير الأغنية مع المخرج طارق العريان، وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.