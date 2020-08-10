الجيش الليبي يستهدف قاربا لميليشيات "السراج" على متنه 20 إرهابيا

استهدف الجيش الوطني الليبي قاربًا تابعًا لميليشيات حكومة فايز السراج، بعد خرقه المنطقة العسكرية المحظورة، ليلة أمس الأحد، وكان على متنه حوالي 20 عنصرًا إرهابيًا تابعين لمليشيات السراج من جنسيات عدة.

وجاء استهداف القارب عقب دخوله منطقة الحظر وعدم استجابته لنداءات التحذير المتكررة، وبعد ذلك تم استهدافه بواسطة وحدات الدفاع الساحلي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ما أدى إلى إصابته إصابة مباشرة، ليتبعها إطلاق عملية بحث وإنقاذ لمن كانوا على متن القارب.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي حذر في وقت سابق السفن والطائرات من مغبة الاقتراب من الحدود الليبية دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة.