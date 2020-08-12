محافظ الفيوم: مشهد العملية الانتخابية في المحافظة بالأمس كان مفرحًا

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مشهد العملية الانتخابية في المحافظة بالأمس كان مفرحًا.

وقال الأنصاري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم عبر فضائية "cbc" إن جميع اللجان كانت منظمة ومستعدة للانتخابات وشهدت تواجدا أمنيا مكثفا، مشددًا على حرص جميع أجهزة الدولة على أن يكون هناك أمان كامل أثناء التصويت.

وأوضح الأنصاري أن جميع اللجان توفرت فيها المطهرات والكمامات، مشددًا على أن كل اللجان سهلت على كبار السن والمعاقين مشيرًا لوجود عدد كبير من الشباب المتطوعين.

وتوقع الأنصاري أن يشهد اليوم الثاني للانتخابات إقبالا بشكل متزايد من جانب المواطنين، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية كانت متواجدة في محيط اللجان وأن سيارات الإسعاف كانت منتشرة انتشارا واضحا، لافتًا إلى أن ذلك يعطي إحساس بالأمان للمواطنين.

وأكد الأنصاري أن اللجان شهدت بعض الحالات المرضية لافتًا انه تم اسعافها ولم تحتاج للانتقال للمستشفى مشددًا على أن غرفة العمليات لم ترصد أي مشكلة في أي لجنة من لجان المحافظة.