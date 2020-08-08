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رئيس جامعة الفيوم: نستعد لتطبيق التعليم الهجين مع بدء العام الدراسي

كتب:

أحمد أبوضيف
11:27 م | السبت 08 أغسطس 2020
الدكتور أحمد جابر شديد

الدكتور أحمد جابر شديد

قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن الجامعة تجري حاليا تطويرا عظيما لمختلف القطاعات بالجامعة، فيما يتعلق بالبنية التحتية المعلوماتية، من أجل تطبيق التعليم الهجين على أكمل وجه العام المقبل، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية، والمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح شديد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه خلال أيام ستنتهي الجامعة من الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بالجامعة، مضيفا أن الجامعة انتهت من تحديث معامل الحاسب الآلى، لاستقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، لأداء اختبارات القدرات، ومن ثم التسجيل الإلكتروني لتنسيق الكليات، المقرر انطلاقه بعد الانتهاء من التسجيل وإجراء اختبارات القدرات.

وتابع رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة حققت الفترة الماضية، مركزاً متميزاً في تصنيف شنغهاي الصيني، لافتا إلى أنها حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال الفيزياء في التصنيف 2020، حيث احتلت الجامعة المركز من (301-400) عالميا، متقدمة على العديد من الجامعات العالمية المرموقة في واحد من أهم التصنيفات العلمية المعروفة.

وأضاف، أن الجامعة حصلت على المركز الثامن في ترتيب الجامعات المصرية، وفقا لتصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة، موضحا أن التصنيف يعتمد على عدد من المعايير، أهمها البحث العلمي، النظرة الدولية، الموارد المتاحة، العملية التدريسية، نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس والسمعة الأكاديمية.

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