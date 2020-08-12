سيناء ومدن القناة: مشاركة واسعة للعائلات.. وارتباك بعد اختفاء أسماء مرشحين

توافد الناخبون على لجان الاقتراع فى مدن القناة وسط انتشار أمنى مكثف وإجراءات وقائية مشددة، وشهدت لجان الانتخابات بالشيخ زويد إقبالاً فوق المتوسط، وقال شهود عيان إن جميع أبناء العائلات توافدوا على مقار اللجان منذ بداية فتحها، فيما نظم الشباب صفوف الناخبين وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما شهدت اللجان فى مدينة العريش إقبالاً ضعيفاً فى بداية فتح اللجان للتصويت.

"خالد فودة" يتابع سير الانتخابات من غرفة العمليات الرئيسية

وتفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بحضور القيادات التنفيذية المعنية وممثلين عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتابع المحافظ انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان، مؤكداً التزام الناخبين بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال توافدهم على اللجان الانتخابية.

وفوجئ الناخبون فى إحدى لجان مدينة الغردقة بعدم تطابق ورقة الاقتراع مع الكشوف النهائية للمرشحين، ما أثار حالة من الارتباك داخل اللجنة، وقال المرشح المستقل محمد سليمان إن اسمه لم يكن مدرجاً بورقة الاقتراع وسيتقدم بطعن نتيجة اختلاف الكشوف وأن رقمىْ ٤ و٦ غير موجودين، فيما حرصت أكبر معمرة فى العقد التاسع من العمر على الإدلاء بصوتها بلجنة مدرسة محمد الطيب بالغردقة، وعبّرت السيدة عن سعادتها بالمشاركة وحرصها على الإدلاء بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ لممارسة حقها الانتخابى الذى تحرص عليه دائماً وأوصت أولادها وأحفادها بالإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابى. وحرص العاملون بشركة القناة للإنشاءات البحرية ببورسعيد على التجمع والانتقال بسيارات رافعة علم مصر إلى مقار اللجان الانتخابية قبل بدء التصويت.

وتفقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، عدداً من اللجان الانتخابية فى أحياء المحافظة الخمسة، أول أيام التصويت، وبدأ المحافظ جولته بتفقد لجنة مدرسة اللغات الرسمية الكائنة بحى السويس ولجنة السيدات بمدرسة الشهيدة شادية سلامة بحى فيصل وعدد من اللجان فى باقى أحياء المحافظة، وأكد أن الأوضاع مستقرة داخل اللجان ولم يحدث ما يعكر صفو علمية الاقتراع، ووجه إلى توفير مستلزمات وقائية والحماية الشخصية من مطهرات وكمامات داخل اللجان والتأكيد على منع دخول أى ناخب إلا بعد ارتداء الكمامة، وفى حالة حضوره بدونها يتسلمها مجاناً قبل الإدلاء بصوته.