صور.. مُسن يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ داخل "توك توك"

شهدت لجنة محلة دياي التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، موقفًا إنسانيًا من رئيس اللجنة، عندما علم أن أحد كبار السن لا يستطيع النزول من "التوك توك"، للإدلاء بصوته، فتوجه له، رافضًا نزوله، ومكّنه من التصويت.

وعبر المواطن عن سعادته، بتقدير رئيس اللجنة له وحرصه على الإدلاء بصوته، قائلًا "إن رئيس اللجنة قدّر ظروفي المرضية، ونزل لي ليمكنني من التصويت".

من جانبه، أشاد محافظ كفر الشيخ ، بالسيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لإصرارهم على الإدلاء بأصواتهم، كما أشاد بشباب وفتيات المحافظة المتطوعين الذين ساعدوا وحملوا كبار السن من خارج اللجان لداخلها في صورة مشرفة لشباب هذه المحافظة.