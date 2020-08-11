رئيس لجنة بالهرم: الإقبال على انتخابات الشيوخ مثل النواب

أكد المستشار صفوت سليمان رئيس اللجنة الانتخابية الفرعية رقم 383 بمدرسة الصفا والمروة الابتدائية بالهرم بدائرة الجيزة، أن الإقبال على لجان الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، كان جيدًا، حيث شهد الإقبال من كل فئات الشعب، سيدات ورجال شباب ومسنين.

وأضاف رئيس اللجنة أن إحساس المصريين بالمسئولية، ورغبتهم في مساندة الدولة لتحقيق الاستقرار، كان دافعًا رئيسيًا لزحفهم على اللجان وإقبالهم للإدلاء بأصواتهم.

وحول رأيه في نسبة الاقبال في أول يوم، أكد أنه من واقع خبراته بحضور والإشراف على الانتخابات على مدار سنوات طويلة، فإنه يرى اهتمام الناخبين بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مثل اهتمامهم بالمشاركة في الاستحقاقات الدستورية الأخرى، مثل انتخابات مجلس النواب والاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية.

وأوضح المستشار صفوت سليمان أنه يتوقع أن تزداد نسب الإقبال أكثر وأكثر في اليوم الثاني غدًا، لأن هذه هي طييعة الشعب المصري، يؤجل دائمًا المشاركات طالما وجد فرصة أخرى للإدلاء بصوته.

وعن توافر أدوات التعقيم والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، للحفاظ على حياة الناخبين والمشاركين في العملية الانتخابية، أكد سليمان أنها كانت متوافرة وكل الأمور سارت كما ينبغي، وكان هناك تعاون كبير بين طواقم وزارة الصحة والمشرفين والقائمين على العملية الانتخابية.