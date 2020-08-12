"بحري": حشود أمام اللجان في دمياط.. ومسيرات بالسيارات لحث المواطنين على المشاركة في الغربية

فتحت لجان الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ أبوابها فى الموعد المقرر لاستقبال الناخبين وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن الوجود الأمنى المكثف لتأمين عملية التصويت، وتصدّرت السيدات وكبار السن المشهد أمام اللجان فى بعض المحافظات، فيما نظم المشرحون مسيرات بالسيارات فى بعض المناطق لحث المواطنين على النزول لممارسة حقهم الدستورى.

فى كفر الشيخ، فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين فى الموعد المقرر لاستقبال مليونين و350 ألف ناخب، فى 585 لجنة فرعية، وسط وجود مكثف من قوات الجيش والشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية، وحرص المواطنون على ارتداء الكمامات وحمل زجاجات الكحول لتطهير أيديهم أثناء عملية التصويت، كما حرصت الوحدات المحلية المختلفة على توفير «كمامات ومطهرات» أمام اللجان الانتخابية، ووفرت المحافظة كراسى متحركة، وخصصت الطوابق الأرضية لتصويت ذوى الاحتياجات الخاصة، كما وفرت مظلات وأماكن انتظار داخل أفنية المدارس لراحة كبار السن، فيما تصدّر المشهد كبار السن وتطوع شباب لاصطحابهم إلى لجانهم الانتخابية، كما حرص آخرون على استخراج اسم الناخب ورقمه فى الكشف الانتخابى تسهيلاً على المواطنين، وتركز الإقبال بكثافة بالقرى خاصة قرى مراكز «البرلس، بيلا، دسوق، سيدى سالم، برج البرلس، الرياض، مركز كفر الشيخ، والحامول»، وظهر رجال وشباب وسيدات حزب «مستقبل وطن» أمام اللجان وارتدى الشباب تيشيرتات عليها شعار الحزب وقاموا بتنظيم الدخول والخروج وتوجيه كبار السن لأماكن تصويتهم.

وأكد مصدر بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة كفر الشيخ أن ثلاث لجان لم تفتح أبوابها أمام الناخبين حتى منتصف اليوم بسبب اعتذارات القضاة، ولم يجرِ تعيين قضاة احتياطيين، وأوضح المصدر أن اللجان الثلاث بمركز ومدينة دسوق، وأخرى فى سيدى سالم، مشيراً إلى تعيين قضاة جدد وصلوا اللجان بالفعل وجرى إبلاغ الهيئة الوطنية لانتخابات وجميع الجهات الرسمية، مرجحاً أن يمتد التصويت فى تلك اللجان إلى الساعة 12 منتصف الليل.

وفى مطروح، توافد الناخبون على اللجان، وسط إقبال متوسط، فيما ترأس اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين، مؤكداً انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أى معوقات وسط توافد الناخبين والتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وخلق مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع وإلزام الناخبين بارتداء الكمامة الطبية حرصاً على سلامة الجميع.

وتصدّر الشباب والسيدات المشهد أمام لجان البحيرة، فى الوقت الذى شهدت فيه العديد من لجان القرى توافد العائلات، وأدلى الدكتور شوقى علام، مفتى جمهورية، بصوته باللجنة الانتخابية رقم «٦٦٦» الكائنة بمسقط رأسه بمدينة الدلنجات، وسط حضور جماهيرى ملحوظ، ورافقه عدد من أبناء المدينة، وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية بالبحيرة، بمجمع دمنهور الثقافى، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين فى المواعيد المحددة، بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، وجرى اتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الناخبين.

وجود مكثف للناخبين فى القليوبية

وما بين الإقبال المتوسط والكثيف، توافد الناخبون على لجان القليوبية، وحرصت الأجهزة التنفيذية على توفير كراسى متحركة لكبار السن لمساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم وتوزيع الكمامات مجاناً، إلى جانب مظلات لحمايتهم من الشمس، وتصدّرت السيدات المشهد أمام بعض اللجان فى قرى ومدن القليوبية، حيث خرجت السيدات فى لجان القناطر الخيرية وفى طوخ وبعض القرى التابعة لها للإدلاء بأصواتهن، وفى قرى المرشحين ظهرت كثافات التصويت لمناصرة أبناء قراهم ووجود عدد كبير من المواطنين أمام اللجان خاصة قرى المرشحين، فيما لفت أحد المواطنين الأنظار أمام إحدى لجان مدينة بنها، بارتدائه جلباباً على شكل علم مصر معبراً عن فرحته بالمشاركة فى الانتخابات.

وتزاحمت حشود الناخبين وعلى رأسهم كبار السن أمام لجنة «الثانوية بنات»، بمدينة السرو فى دمياط للتصويت لابن بلدهم المهندس وليد التمامى مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردى، كما شهدت لجنة «حمزة السنباطى الثانوية» إقبالاً حاشداً من الناخبين الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم من الصباح الباكر، وأدلى المهندس محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بصوته فى لجنة العاشر من رمضان بقرية الرياض دائرة مركز كفر البطيخ.

وفى قنا، أدلى النائب أشرف رشاد، عضو مجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن بصوته فى لجنة مدرسة قنا الجديدة للتعليم الأساسى بمنطقة المساكن أمام جامعة جنوب الوادى، فيما تطوع «محمد محمود» بقرية «أبومناع» لاستخراج بيانات الناخبين لمعرفة أرقامهم الانتخابية من خلال الموبايل الخاص به لتسهيل عملية التصويت.

تأخر فتح 19 لجنة بالشرقية لتأخر وصول القضاة

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فتح جميع اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم ما عدا 19 لجنة بمراكز «فاقوس، أبوكبير، الحسينية، بلبيس، كفر صقر، مشتول السوق، الإبراهيمية، وأولاد صقر»، بسبب تأخر وصول المستشارين لمقار اللجان الانتخابية.

وخرجت مسيرات بالسيارات فى مدن وقرى الغربية لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات رافعة لافتات: «انزل.. شارك.. خليك إيجابى.. انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠»، وجابت المسيرات العديد من القرى والمدن، كما حرص شباب حزبى «مستقبل وطن والحركة الوطنية»، وبعض أنصار ومؤيدى المرشحين المستقلين على تشغيل الأغانى الوطنية عبر مكبرات الصوت، ووزعت مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية كمامات وماسكات طبية على الناخبين للوقاية من عدوى فيروس كورونا، كما خرجت مسيرات نظمتها الإدارات التعليمية، جابت الشوارع الرئيسية بمراكز «طنطا، المحلة، كفر الزيات، زفتى، السنطة، بسيون، قطور، وسمنود»، وصولاً إلى أبواب اللجان للإدلاء بأصواتهم.

كمامات مجانية فى الدقهلية

وانتشر مسئولو مديرية الصحة بالدقهلية فى محيط اللجان لتوعية المواطنين بأهمية اتباع تعليمات التباعد الاجتماعى، وتوزيع كمامات على الناخبين وتنظيم الدخول والخروج وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة، وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن هناك تنسيقاً وتعاوناً كاملاً مع الأجهزة الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، حيث تم تشكيل غرف عمليات على مستوى جميع الوحدات المحلية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وفى الإسكندرية، شهدت اللجان إقبالاً كبيراً من كبار السن وربات البيوت، وأدلى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بصوته فى مدرسة عمر مكرم الابتدائية بمنطقة السيوف بحى المنتزه أول، واطمأن على سير العملية الانتخابية واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم وعدم وجود أية معوقات، فيما اصطفت طالبات مدرسة مصطفى كامل الثانوية الفنية، وقسم الموهوبين بإدارة شرق التعليمية فى الإسكندرية أمام لجنة عمر مكرم، وهن يرددن الأغانى الوطنية لتشجيع المواطنين على المشاركة فى الانتخابات، ورددت الطالبات أغنية الصاعقة «قالوا إيه علينا»، لحث المواطنين على النزول والمشاركة فى العملية الانتخابية.

وفى المنوفية، قام رجال الشرطة المكلفين بتأمين لجنة مدرسة «المساعى الثانوية العسكرية المشتركة»، بمدينة شبين الكوم، بتوصيل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للجان باستخدام الكراسى المتحركة، كما شهدت اللجنة إقبالاً متوسطاً من قبَل الناخبين وسط إجراءات أمنية مشددة.

ووسط إقبال كثيف توافد الناخبون على لجان بنى سويف، وخاصة مسقط رأس المرشحين، فيما شهدت باقى اللجان إقبالاً متوسطاً وتصدّر كبار السن والنساء المشهد الانتخابى، وتفقّد المرشح عن القائمة الوطنية من أجل مصر أحمد أبوهشيمة سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان وسط استقبال حافل من الأهالى، حيث أطلقت بعض السيدات الزغاريد ابتهاجاً بوصوله، بينما أدلى الأنبا غبريال، أسقف بنى سويف وتوابعها، بصوته الانتخابى فى لجنة مدرسة القومية التابعة لدائرة بندر بنى سويف.

وكشف محمد محروس، المتحدث الرسمى لحزب النور، عن استمرار حجز الدكتور شعبان عبدالعليم، أمين حزب النور ببنى سويف والمرشح على مقعد الشيوخ «فردى» بمستشفى التأمين الصحى بالمحافظة عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوعين، لافتاً إلى أن حملته الانتخابية تعمل بشكل طبيعى، فيما خصص بعض المرشحين سيارات وتكاتك لنقل الناخبين للجان.