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لليوم الثاني.. انتشار أمني أمام لجان انتخابات الشيوخ بكرداسة

كتب:

محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
08:40 ص | الأربعاء 12 أغسطس 2020
صور - الناخبين امام لجان كرداسة

صور - الناخبين امام لجان كرداسة

شهدت اللجان الانتخابية في منطقة كرداسة لليوم الثاني من العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، تشديدات أمنية مكثفة، حيث انتشرت القوات في محيط اللجان الانتخابية بمناطق كرداسة وناهيا وأبورواش وبني مجدول والمعتمدية وكفر حكيم وبرك الخيام وكومبره.

وكانت اللجان قد شهدت أمس،  إقبالا كثيفا من الناخبين المشاركين في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ.

كما شهدت اللجان حضورا مكثفا من السيدات والشباب للمشاركة في العملية الانتخابية، ولم يتم رصد أي حالات مرضية أو اشتباه ارتفاع في درجة الحرارة أثناء عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية للناخبين.

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