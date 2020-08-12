إقبال جيد للتصويت بـ"الشيوخ" في لجنة المارونية بالضاهر

شهدت لجنة مدرسة المارونية بالضاهر، إقبالا جيدا في الدقائق الأولى لفتح اللجان أمام عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال رئيس اللجنة الفرعية التي حملت رقم 783، إنّ اللجنة شهدت إقبالا جيدا في اليوم الأول للانتخابات، مشيرا إلى أنّ عدد الناخبين في اللجنة يصل إلى 6745 ناخبا.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.