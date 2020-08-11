عضو "تنسيقية شباب الأحزاب": عرس مجلس الشيوخ رصاصة في صدر الإخوان

قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجماعة الإرهابية حاولت التشكيك في جدوى مجلس الشيوخ، رغم أنه بيت للحكمة، ويعاون مجلس النواب في التشريع، ويعاون القيادة السياسية في اتخاذ القرارات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "درويش" أن إقامة انتخابات مجلس الشيوخ وبعدها مجلس النواب، يبعث برسالة في منتهى القوة، مفادها أن مصر تعيش حالة من الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية، سيعين 100 عضو في مجلس الشيوخ بضوابط محددة، وليس بشكل عشوائي، مؤكدًا أن هذا العرس بمثابة رصاصة في صدر جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أنه جرى الدفع بطاقات شبابية في القائمة الوطنية، من أجل مصر على عكس ما يتردد على أن المجلس، مقتصر على كبار السن فقط، حيث إن القانون ينص على أن يكون الحد الأدنى لعمر المرشح 35 عامًا.

واستكمل: "كلما زاد الإقبال في هذه الانتخابات كلما زادت المحاولات لتشويه الصورة من قبل الجماعة الإرهابية".