4.7 مليار جنيه تكلفة التحول الرقمي في الجامعات الحكومية والأزهر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ تكلفة مشروعات التحول الرقمي في 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر، تبلغ نحو 4.7 مليار جنيه.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بعدد من المسؤولين اليوم، أنّ تلك المشروعات تتضمن العمل على ميكنة ورقمنة الجامعات.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنّ تكلفة ميكنة ورقمنة 4 جامعات أهلية هي: الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين، والمنصورة الجديدة، هي 1.5 مليار جنيه، فضلا عن عدد من الجامعات والمعاهد الخاصة.