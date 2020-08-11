التعليم العالي: 85 ألف طالب يسجلون باختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 85 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.

وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأضاف "عطا"، أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.

جدير بالذكر، أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس الجاري.