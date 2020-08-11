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محمود مسلم

وزير التعليم العالي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب:

الوطن
01:13 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
وزير التعليم العالي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت صباح اليوم تجرى في ظل إجراءات احترازية، ومناخ ديمقراطي تتمتع به مصر.

جاء ذلك عقب الإدلاء بصوته الانتخابي بمجلس الشيوخ في لجنته بمركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.

واطمأن الوزير على الإجراءات الاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين، والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.

الجدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ ستتم على مدار يومي "الثلاثاء والأربعاء"، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة.

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