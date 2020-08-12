تحويلات مرورية لتنفيذ نفق وكوبري سيارات لربط أكتوبر بالطريق الدائري

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنَّه تمّ إجراء التحويلات المرورية اللازمة للقادم من الطريق الدائري اتجاه مدينة 6 أكتوبر لتفادي أي تكدس بسبب أعمال تنفيذ كوبري ونفق سيارات لربط مدن أكتوبر بالطريق الدائري.

وأوضح "الشربيني"، في بيان صادر اليوم، أنه جارٍ تنفيذ نفق السيارات في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى الطريق الدائري بطول 810 أمتار وعرض 16 متراً، وجارٍ تنفيذ كوبري من اتجاه الطريق الدائري إلى طريق الواحات بطول 750 متراً وبعرض 16 متراً، وذلك لتخفيف الكثافة المرورية لهذه المنطقة حيث يبلغ زمن التوقف في ساعات الذروة أكثر من 30 دقيقة.

وأكّد نسبة الانجاز بلغت 15%، مشيراً إلى أنَّ تنفيذ المشروعين يأتي في إطار رؤية الوزارة لتنمية مدن 6 أكتوبر حيث تمثل تلك الرؤية أولوية قصوى من أجل ربط مدن 6 أكتوبر بكل المحافظات والأقاليم المجاورة.