عرض مسرحية "كأنك تراه" بمسرح الطليعة اليوم

يستعد مسرح الطليعة اليوم لاستقبال الجماهير لعرض مسرحية "كانك تراه"، في تمام الساعة 7 مساءً، بقاعة صلاح الصبور .

وهو عرض غنائى درامى يقدم شكل جديد للسيرة العطرة للرسول والنبي "محمد" عليه الصلاة والسلام، ويناقش قضايا المجتمع مع العديد من المشاكل المعاصر

من تأليف نسمة سمير، وبطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود،مريم هاني، أحمد عبد الهادي،أحمد هاني، و مجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت ، ديكور وملابس نهى نبيل ، أشعار محمد بهجت ، إخراج ماهر محمود.