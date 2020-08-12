قرى المرشحين بدمياط ترفع شعار "ابن البلد يكسب"

شهدت اللجان الانتخابية في قرى المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط، اليوم، إقبالًا كثيفًا من الناخبين، والذين رفعوا شعار "ابن البلد يكسب"، في إشارة لتأييد ابن قريتهم.

وشارك موظفون من مركز شباب الشيخ ضرغام في تنظيم سير العملية الانتخابية، كما شهدت لجان قرية أم الرضا بدائرة مركز كفر البطيخ لجنة 170 بمدرسة أم الرضا الابتدائية إقبالًا من الناخبين الرجال، حيث أصطحب البعض أطفاله أثناء التصويت.

فيما شهدت لجان المدرسة الحديثة بكفر البطيخ توافد عدد من السيدات والرجال من كبار السن، وسط إجراءات تأمين مشددة.